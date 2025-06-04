Tehlikeli Oyun Kamerada Görüntülendi

ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ OYUNU KAMERADA

Elazığ’da bulunan bir iş yerine iki çocuk tarafından yapılan tehlikeli bir eylem, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Nailbey Mahallesi’nde gerçekleşti.

TORPİL ATMA PLANI

İlk olarak, iki çocuk ele aldıkları bir plan ile bir elektronikçi dükkanının önüne geldi. Bu süreçte çocuklardan biri kibriti yakarken, diğeri ise alev alan torpili iş yerine fırlattı.

KOŞARAK KAÇMA ANI

Eylemi gerçekleştirdikten sonra, iki çocuk hızla koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çocukların tehlikeli oyunu, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.