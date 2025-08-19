Tehlikeli Saman Yüklü Kamyonet Görüntülendi

TEHLİKELİ TRAFİK DURUMU

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, saman taşıyan bir kamyonetin trafikteki endişe verici seyri cep telefonu ile görüntülendi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Gündüzbey Mahallesi’nden kent merkezi yönünde ilerleyen kamyonetin dorsesine yüklenen saman balyaları son derece aşırı ve dengesiz bir şekilde yerleştirildi. Bu duruma bağlı olarak aracın, gelen ağırlığın etkisiyle zaman zaman sağa ve sola eğilerek kaydığı gözlemlendi ve bu, büyük bir tehlike yarattı.

KAMYONETİN DENGESİZ İLERLEYİŞİ

Kamyonetin aşırı yükten dolayı dengesiz bir ilerleyiş sergilediği dikkat çekerken, bu tehlikeli durum trafiği ciddi anlamda tehdit etti. Bir vatandaş, bu endişe verici durumu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Olay, yolda güvenliğin sağlanması gereken bir durum olarak kayıtlara geçti.