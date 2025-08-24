Tehlikeli Sosyal Medya Oyunlarına Dikkat!

SOSYAL MEDYA TEHLİKELİ OYUNU GÜNDEME GETİRİYOR

Sosyal medyada hızla yayılan ‘Boğaz sıkma’ adlı bir sözde oyun, çocukların hayatlarını ciddi şekilde tehdit ediyor. Bu oyunda çocuklar, birbirlerinin boğazına baskı yaparak bayılma noktasına kadar gidiyorlar. Ancak, masum bir eğlence olarak görülen bu tehlikeli akıma karşı uzmanlar aileleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Yozgat, bu oyunun kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade ediyor.

KAN AKIŞI VE SAĞLIK RİSKLERİ

Prof. Dr. Yılmaz Yozgat, “Çocukların özellikle bu çıkış bölgelerine bastıklarında beyne giden kan akışı azalıyor” şeklinde bilgi veriyor. Kalpten çıkan aort damarının boyuna uzanarak beyni beslediğini belirten Yozgat, bazı özel reseptörlerin boyundaki damarlarda bulunduğunu ve bu bölgelere uygulanan baskının kalbin yavaşlamasına, damarların genişlemesine ve tansiyonun düşmesine yol açtığını vurguluyor. Bu baskı sonrasında, beyne giden kan akışının azalması ve ağır beyin hasarları gelişme ihtimalinin arttığını aktarıyor.

POTANSİYEL RİSKLER VE AKRAN ZORBALIĞI

Uzman Dr. Reyhan Tamer ise sosyal medya üzerinden arkadaş çevresinde popülerlik kazanma arzusu ile başlanan bu oyunların zarar verme amacı taşımadığına, ancak büyük riskler barındırdığına dikkat çekiyor. “Bu tarz oyunlar zamanla gerçeklik algısının kaybolmasına yol açıyor ve akran zorbalığına dönüşebiliyor” diyor. Tamer, çocukların arkadaşlarına zarar verebileceği düşüncesi olmadan bu tehlikeli davranışlara devam ettiğini, bunun da kişilik ve gelecekteki yaşamları üzerinde olumsuz etkilerini doğurduğunu belirtiyor.

AİLELER VE OKULLAR DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALI

Bu tür davranışların engellenmesinde ailelerin ve okulların büyük bir role sahip olduğunu ifade eden Dr. Tamer, çocukların sosyal medya kaynaklı tehlikeli akımlardan uzak tutulması gerektiğini vurguluyor. Onları spor, sanat ve oyun gibi sağlıklı etkinliklere yönlendirmenin önemine dikkat çekiyor. “Sevgi dolu bir aile ortamı, arkadaşlarıyla oyun, ders başarısı ve sporla dolu bir yaşam alanı olduğunda çocuk zaten sağlıklı olanı kolaylıkla seçebiliyor” diye ekliyor.