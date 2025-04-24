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Tehlikeli Yolculuk Görüntülendi, Şaşırttı

TEHLİKELİ YOLCULUK GÖRÜNTÜLENDİ

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, otomobilin camından dışarı sarkan gençlerin yaptığı tehlikeli yolculuk, kapanmayan bir gözlem haline geldi. Minibüsün tavanına yerleştirilen aşırı yük ise hem dikkat çekici hem de şaşırtıcı bir manzara oluşturdu. Safranbolu yöresinde sefer yapan minibüs, aşırı yükle trafik güvenliğini tehlikeye attı.

ŞAŞIRTICI YÜKLEME CEŞİTLİLİĞİ

Minibüsün tavanındaki yoğun yük, görenleri hayrete düşürdü. Diğer araç sürücüleri o esnada minibüsü yaklaşmak yerine kendi şeritlerinde kalmayı tercih etti. Olay anları, Safranbolu Su Deposu Sokak’ta, otomobilin camından sarkan iki genç kızın tehlikeli pozisyonuyla birlikte, başka bir otomobilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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