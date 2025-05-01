Tehran Times, Grossi’yi Eleştirdi

TEHRAN TIMES’TAN AÇIKLAMALAR

İran’a ait devlet kanalı Tehran Times, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin, Tahran’ın nükleer programı hakkında “ABD tarafına yanıltıcı bilgi ve rapor” sunduğunu iddia etti. Habere göre, Grossi’nin İngiltere, Fransa ve Almanya’nın etkisiyle İran-ABD müzakerelerine engel olduğu öne sürüldü. Öne çıkan ifadeler arasında, “Grossi, ABD tarafına yanıltıcı bilgi ve raporlar sunarak, İran’ın barışçıl nükleer faaliyetlerinin durumu hakkında belirttiklerinin doğru olmadığı izlenimini oluşturmayı amaçlamaya çalışıyor. Grossi’nin İran ile ABD arasındaki müzakerelere dahil olabilmek için her yola başvurduğu anlaşılıyor” yer aldı.

MÜZAKERELERDE GELİŞMELER

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci, 2018’de nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunduğu mektubu, bu yıl mart ayında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e göndermesiyle yeni bir boyut kazandı. İran, bu mektuba Umman üzerinden yanıt verdi. Tahran ile Washington, ardından önce Umman’da 12 Nisan’da, sonra Roma ve tekrar Umman’da dolaylı görüşmeler gerçekleştirdi. Her iki taraf da bu müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirdi. Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs’ta Roma’da yapılacağı belirtilmişti.

ERTELENEN GÖRÜŞMELER VE YENİ YAPTIRIMLAR

Görüşmelere aracılık eden Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, yaptığı açıklamada, müzakerelerin “lojistik nedenlerden” ötürü ertelendiğini duyurdu. ABD’nin İran’a yönelik saldırı tehditleri ve yeni yaptırımları söz konusu olurken, Washington yönetimi dün İran petrolünün satışında yer alan toplam 7 şirkete yaptırım uyguladığını duyurdu. Bu şirketlerden dördü Birleşik Arap Emirlikleri’nde, biri de Türkiye’de bulunuyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından “İran’a mesaj” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Husilere ölümcül desteğinizi görüyoruz. Ne yaptığınızı tam olarak biliyoruz. ABD ordusunun neler yapabileceğini çok iyi biliyorsunuz ve uyarıldınız. Sonucu, bizim seçtiğimiz zaman ve yerde ödeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR ELEŞTİRİLİYOR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’yi iki ülke arasında müzakereler sürerken “çelişkili eylemler ve provokatif açıklamalar” yapmakla suçladı. Bu durum, müzakerelerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini zorlaştırıyor.