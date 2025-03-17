Teı, Yılın Tedarikçisi Ödülünü Kazandı

TEI YILIN TEDARİKÇİSİ ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Türkiye’nin havacılık motorlarındaki öncü firması TEI, dünyanın önde gelen uçak motoru üreticisi GE Aerospace tarafından Cincinnati’de gerçekleştirilen 2025 Tedarikçi Sempozyumu’nda “Yılın Tedarikçisi” ödülüne layık görüldü. Milli motor şirketi TEI, küresel havacılık ekosistemindeki yüksek kalite standartları, mühendislik becerisi ve zamanında gerçekleştirilen teslimatları ile bir kez daha bu önemli başarıyı elde etti. Bu ödül, son on yıl içinde TEI’nin kazandığı üçüncü “en iyi tedarikçi” ödülü oldu. Önceki başarıları arasında 2017 yılında Paris ve 2018 yılında Şanghay’da GE Aerospace, SAFRAN ve CFM International şirketlerinden aldığı “En İyi Tedarikçi” ödülleri yer alıyor.

TEI’NIN STRATEJİK ROLÜ

GE Aerospace ile 40 yılı aşkın süredir süregelen iş birliği kapsamında TEI, LEAP, GEnx ve GE9X gibi dünya çapında en çok tercih edilen sivil havacılık motoru programlarının en büyük tedarikçisi olarak konumlanıyor. Ayrıca, havacılık motorlarında sürdürülebilirliği öncelikli hedefi olarak benimseyen CFM RISE motor programında da önemli tedarikçiler arasında yer alıyor. Bugün, TEI, 50’nin üzerinde farklı sivil ve askeri motor programı için iki binden fazla parça ve modül üreterek global havacılık sanayisindeki kritik tedarik zincirinde önemli bir rol üstleniyor.

DİĞER SEKTÖRLERDEKİ KATKI

Havacılık motorlarının yanı sıra denizcilik ve endüstriyel uygulamalarda da kullanılan gaz türbinli motorlar konusunda önemli imalat katkıları sağlayan TEI, LM9000 gaz türbininde de dünyanın en büyük tedarikçisi konumunda. TEI, imalat alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra, milli havacılık motorları geliştirme projeleri ve uluslararası bakım-onarım-revizyon hizmetleri ile global havacılık sanayisinde sarsılmaz bir konumda kalmayı sürdürüyor. Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle hayata geçirdiği 10’dan fazla yerli ve milli motor projesi ile Türkiye’nin milli havacılık hedeflerine katkıda bulunan TEI, gelecekte de hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda büyümeyi hedefliyor ve yeni iş birlikleri geliştirmeye devam edecek.