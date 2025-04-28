Teja Oblak, Galatasaray’a transfer oldu

JAN OBLANK’IN ABLASI GALATASARAY’A TRANSFER OLDU MU?

Atletico Madrid ile 2028 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli kaleci Jan Oblak’ın ablası Teja Oblak’ın Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’na transfer olmasının ardından, sarı-kırmızılıların imza için avantajlı bir konuma geçtiği ifade ediliyor. Bunun sonucunda, Jan Oblak’ın Galatasaray’a transfer olma ihtimalinin arttığı vurgulanıyor.

TEJA OBLASK, YENİ BİR MACERA İÇİN İTİCİ GÜÇ MÜ OLACAK?

Africa Foot United’a göre, Jan Oblak’ın ablası Teja Oblak’ın Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’na transfer olması, Sloven futbolcuyu yeni bir maceraya yönlendirebilecek bazı gelişmeleri tetikliyor. İspanyol basınında ise Oblak’ın ailesinin İstanbul’da bulunmasının müzakerelerde etkili olabileceği belirtiliyor.

TEJA OBLANK HAKKINDA KISA BİLGİLER

Teja Oblak, ZVVZ USK Praha ve Slovenya milli takımının oyuncusudur. Basketbol kariyerine memleketi Škofja Loka’da başlamış ve sekiz yıl boyunca yerel takımı Odeja Škofja Loka’da mücadele etmiştir. Jan Oblak, Atlético Madrid ve Slovenya Milli Takımı’nda profesyonel kaleci olarak aktif rol oynayan Teja’nın ablasıdır.