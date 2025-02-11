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Tek Filmle Gelen Şöhreti Tercih Etmedi

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YILLAR SONRA KAMARANIN ARKASINA GEÇİŞ

Aradan uzun yıllar geçtikten sonra, bir filmde daha yer aldıktan sonra, şöhretine veda ederek kariyerinin yönünü değiştirdi. “Tek filmle gelen şöhreti bir kenara bırakmıştı.” Önce oyunculuk kariyerini sonlandırarak kameranın arkasına geçmeyi tercih etti. Artık dublör koreografı ve yönetmen yardımcısı olarak projelerde yer alıyor.

YILDIZLIĞA GİDEN YOLDAKİ SEÇİMLER

13 yaşında rol aldığı film ile büyük bir başarı elde etti ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Ancak o, bu şöhreti seçmediği için kariyerini farklı bir alanda şekillendirmeyi tercih etti.

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