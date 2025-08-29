Tekerlekli Paten Şampiyonası Başladı

TEKERLEKLİ PATEN ŞAMPİYONASI BAŞLADI

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman’da start aldı. 13 ilden toplamda 150 sporcu, bu önemli etkinliğe katılıyor. Türkiye’nin ulusal ve uluslararası standartlara uygun ilk tekerlekli paten pistinde yapılan şampiyonanın ilk gününde, U11, U13, U15, U17, U19 ve U19+ yaş kategorilerinde 200 metre yarışları gerçekleştirildi.

SPORCULAR KARIŞIK REKABET İÇİNDE

Kocaeli, Kayseri, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Muş, Bursa, Ardahan, Antalya, Ordu, Bolu, Van ve Erzurum gibi 13 farklı ilden gelen yaklaşık 150 sporcu, Karaman’daki modern pistte kıyasıya bir mücadeleye girişti. Şampiyonanın ilk gününde, yarışlar oldukça heyecanlı geçti ve izleyicilerin ilgisi ile renkli görüntüler oluştu. Şampiyona, 30 Ağustos Pazar günü farklı yaş gruplarındaki yarışlarla devam edecek. Final gününde başarılı sporculara madalyalar ve ödüller verilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, “Karaman olarak sadece yarışlara değil, Türkiye’de tekerlekli paten branşının geleceğine ev sahipliği yapıyoruz. Bu şampiyona, Karaman’ın spor altyapısını ve potansiyelini gözler önüne seriyor. Tüm sporculara başarılar diliyor, emeği geçen antrenörlerimizi ve organizasyon ekibini kutluyorum” dedi.