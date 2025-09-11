Haberler

Tekerlekli Sandalye Tenisi Şampiyonası Tamamlandı

ŞAMPİYONA SONUNDA ÖDÜLLER DAĞITILDI

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tenis Kortları’nda, 7 farklı ilden toplam 26 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada, erkek teklerde Emirhan Toper, kadın teklerde Zeliha Aksak ve gençlerde Elfida Algit birinci oldu. Çift erkeklerde ise Hakan Güngör ve Turan Akalın, şampiyonluğu elde etti.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI ÖDÜLLERİ VERDİ

Ödül töreninde sporcular, ödüllerini Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın elinden aldı. Törenin ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaymakam Kaya, organizasyonun başarılı geçtiğini belirtti ve “Bir sonraki organizasyonlarda buluşmak dileğiyle. Çok güzel, dolu dolu 4 gün geçti. Çok centilmence müsabakalara ev sahipliği yaptık” açıklamasını yaptı. Dereceye giren sporcuları tebrik etmeyi de ihmal etmedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Haberler

Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.