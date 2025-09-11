Tekerlekli Sandalye Tenisi Şampiyonası Tamamlandı

ŞAMPİYONA SONUNDA ÖDÜLLER DAĞITILDI

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tenis Kortları’nda, 7 farklı ilden toplam 26 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada, erkek teklerde Emirhan Toper, kadın teklerde Zeliha Aksak ve gençlerde Elfida Algit birinci oldu. Çift erkeklerde ise Hakan Güngör ve Turan Akalın, şampiyonluğu elde etti.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI ÖDÜLLERİ VERDİ

Ödül töreninde sporcular, ödüllerini Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın elinden aldı. Törenin ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaymakam Kaya, organizasyonun başarılı geçtiğini belirtti ve “Bir sonraki organizasyonlarda buluşmak dileğiyle. Çok güzel, dolu dolu 4 gün geçti. Çok centilmence müsabakalara ev sahipliği yaptık” açıklamasını yaptı. Dereceye giren sporcuları tebrik etmeyi de ihmal etmedi.