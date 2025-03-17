Tekerlekli Sandalyeye Bağlı Sanatçı Başarıya Koşuyor

ÇALIŞMA AZMİ VE HAYATA TUTUNMA

Batman’ın Gercüş ilçesinde, tekerlekli sandalyeye bağlı olan bir el sanatları ustasının gösterdiği gayret, çevresindekilerin takdirini topluyor. 55 yaşındaki Heybetullah Yarba, Antalya’da inşaat işi yaparken geçirdiği kaza sonrası tekerlekli sandalyeye bağlı kalmış. Yolağzı Mahallesi’ndeki evinin altında açtığı marangoz atölyesinde ahşap ürünler üretiyor. Ürettiği ürünleri satarak 4 çocuğunu okutan Yarba, “Çok şükür kendi işimle gurur duyuyorum. Herkesin çalışmasını isterim, kendini boşa bırakarak dünyaya küsmesin” diyor.

GEÇMİŞTE YAŞADIĞI ZORLUKLAR

Heybetullah Yarba’nın çalışma azmi ve hayata tutunma isteği, gören herkesin beğenisini kazanıyor. Ürettiği ahşap ürünlerin satışını gerçekleştirerek çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayan Yarba, yaşadığı kazadan sonra 12 yıl boyunca yatakta yaşam mücadelesi verdiğini anlatıyor. “Bu işe başlamadan önce ben inşaatçıydım. Antalya’da çalışıyordum, 2005 yılında bir iş kazası geçirdim. 12 yıl yatakta kaldım. Yatakta sürekli kitap okudum” diyen Yarba, maddi durumlarının iyi olmadığını, bu yüzden bir iş sahibi olmaya karar verdiğini belirtiyor.

DEĞERLİ BİR MESLEK EDİNMEK

Yarba, evinin alt katında kurduğu marangoz atölyesinde ahşaptan çeşitli ürünler ürettiklerini ifade ediyor. “Çok şükür kendi işimle gurur duyuyorum. Gerçekten bu iş güzel. Herkesin çalışmasını isterim” diyen Yarba, insanlara kendini boş bırakmamaları ve hayata tutunmaları gerektiğini vurguluyor. “Hayata tutunmazsa dünyayı kendine zindan eder. Ama benim gibi bir işle uğraşsalar çok mutlu olurlar” diyor.