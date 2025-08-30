Tekin Atılgan’ı Müdürü Öldürdü

KAYIP TEKİN ATILGAN’DAN HABER YOKTU

İki kez evlenip boşanan ve iki çocuğu olan Tekin Atılgan’ın yakınları, kendisinden haber alamayınca 17 Ağustos’ta polise kayıp başvurusunda bulundu. Olay üzerine araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atılgan’ın otomobilini terk edilmiş halde buldu. Yapılan derinlemesine araştırmalarda, Atılgan’ın çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Bunun sonucunda, Atılgan’ın kaybolduğu gün dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde’nin Altunhisar ilçesine gittiği belirlendi.

Polis, Altunhisar ilçesine yoğunlaşarak önceki gün yol kenarındaki kayalık bölgede bir buzdolabı fark etti. Buzdolabını açtıklarında Tekin Atılgan’ın cansız bedenine ulaştılar. Yapılan araştırmalarda dondurma fabrikası müdürü Yaşar Can Kahya’nın 18 Ağustos’ta Tekin Atılgan’ı işten çıkardığı ve iki gün sonra Atılgan’ın iş yerine gelerek konuşma talep ettiği saptandı.

Polis, aradığı şüpheli Yaşar Can Kahya’yı dünkü operasyonda Kayseri’de yakaladı. Sorgulanan Kahya’nın Tekin Atılgan’ı işten çıkarması üzerine tartıştıklarını, kavgaya dönüşen olayda tabancayla Atılgan’ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Cesedi, dondurma dolabına koyup üzerine dondurma doldurduğunu ve ertesi gün dolabı araca yüklettiği, ardından da Niğde’nin Altunhisar ilçesinde yol kenarına atıp ateşe verdiğini ifade etti. İncelemede, Atılgan’ın bedeninin dondurma nedeniyle zarar görmediği belirlendi. Bu gelişmelerin ardından Yaşar Can Kahya, Aksaray’da işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.