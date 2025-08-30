Tekin Atılgan Kayıp, Cesedi Bulundu

KAYIP TEKİN ATILGAN’DAN HABER YOKTU

İki kez evlenip boşanan ve iki çocuk babası olan Tekin Atılgan’ın akrabaları, 17 Ağustos günü kendisinden haber alamayınca polise kayıp başvurusu yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atılgan’ın otomobilini terkedilmiş bir biçimde bulduktan sonra derinlemesine bir araştırma başlattı. Atılgan’ın çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresinin güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, kaybolduğu gün dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde’nin Altunhisar ilçesi yönüne doğru gittiğini tespit etti.

KAYALIKTA ÇIKAN BULGULAR

Araştırmalarını bu bölgeye yoğunlaştıran polis, Altunhisar ilçesi yakınlarında bir kayalık alanda yer alan bir buzdolabını fark etti. Buzdolabını açan ekipler, burada Tekin Atılgan’ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemelerde, dondurma fabrikası müdürü Yaşar Can Kahya’nın 18 Ağustos’ta Tekin Atılgan’ı işten çıkardığı belirlendi. İki gün sonra, Atılgan’ın iş yerine gittiği ve bu durumun ardından bir tartışmanın yaşandığı öğrenildi.

Polis, şüpheli olarak aradığı Yaşar Can Kahya’yı Kayseri’de yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanan Kahya, suçunu kabul ederek 20 Ağustos’ta Tekin Atılgan’ın fabrikaya geldiğini, işten çıkarma nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonucunda Atılgan’ı tabancayla öldürdüğünü belirtti. Cesedini dondurma dolabına yerleştirdiğini ve üzerine dondurma doldurduğunu, ardından dondurma dolabını bir araca yükleterek Niğde’nin Altunhisar bölgesinde yol kenarına bıraktığını ve ateşe verdiğini açıkladı. İncelemelerde, Atılgan’ın cesedinin dondurma dolabında zarar görmediği tespit edildi. Diğer yandan, Yaşar Can Kahya’nın Aksaray’da işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi.