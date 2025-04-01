Tekin: Yerli Markalara Boykot Zarar Verir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrılarının, Türkiye’nin daha refah bir geleceğe ulaşmasına zarar vereceğini vurguladı. Tekin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Yerli ve milli markalara yönelik ‘boykot’ çağrılarının, ülkemizin daha müreffeh yarınlara ulaşmasına zarar vereceği açıktır. Bilinmelidir ki, bu büyük millet kendi emeğini kimseye asla yem etmeyecektir” dedi.

BOYKOT ÇAĞRILARINA DİKKAT

Bakan Tekin, sözlerine devam ederek, “Boykot naralarıyla ayrıştırıcı söylemler üretenler, milletimizin birliği ve beraberliği karşısında her daim yenilmeye mahkumdur” şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıklamalarının ardından, yerli üretimi desteklemenin önemine dikkat çekerken, birlik ve beraberlik mesajı vermeyi de ön planda tuttu.

YERLİ ÜRETİMİN ÖNEMİ

Tekin’in bu sözleri, Türkiye’de yerli ve milli markalara yönelik destek çağrısının gün geçtikçe daha da önem kazandığını ortaya koyuyor. Söz konusu açıklamalar, yerli üretimin teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizerken, zarar görebilecek markalar hakkında yapılan boykot çağrılarına karşı bir duruş sergiliyor.