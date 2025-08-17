Tekir Yaylası’nda Karbonmonoksit Zehirlenmesi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Erciyes Dağı eteklerindeki Tekir Yaylası’nda kamp yapmak için çadır kiralayan 46 yaşındaki Fatma Gül ve 47 yaşındaki Mustafa K. çifti, ısınmak amacıyla yaktıkları kömürlü ocaktan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenerek yaşamlarını yitirdi. Olay, gece saat 22.00 sıralarında Tekir Yaylası’ndaki çadır kamp alanında gerçekleşti.

HABERSİZ KALMA DURUMU VE İHBAR

Mustafa K. ve eşi Fatma Gül K.’dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kamp alanına ulaştıklarında çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME VE CENAZE İŞLEMLERİ

Yapılan incelemede, çiftin kömürlü ocaktan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Hayatlarını kaybeden çifti, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.