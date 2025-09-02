HEKİM ATAMALARI BÖLGEDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRECEK

Sağlık Bakanlığı’nın 124. Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası çerçevesinde Tekirdağ’a 213 hekim atanacak. Bu durum, bölgedeki sağlık hizmetlerinin önemli bir şekilde güçlenmesine katkı sağlayacak. Son zamanlarda Tekirdağ’da gerçekleştirilen sağlık yatırımlarının hızlanması, yeni hastaneler ve sağlık hizmet binalarının faaliyete geçmesiyle sonuçlandı. Bu olumlu gelişmeler, hem birinci basamak hem ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan hekim ve personel sayısının artmasına neden oldu. Bakanlık, bu ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılayarak sağlık altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

4 Eylül 2025 tarihinde yapılacak kura ile Tekirdağ’a atanacak hekimler belirlenecek ve atama sonrası eylül ayı içinde görevlerine başlamaları planlanıyor. Bu doğrultuda, Tekirdağ’a 192 pratisyen hekim, 2 acil tıp uzmanı, 5 aile hekimi uzmanı, 1 algoloji uzmanı, 2 anestezi uzmanı, 1 enfeksiyon hastalıkları uzmanı, 1 fizik tedavi uzmanı, 3 iç hastalıkları uzmanı, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 1 kardiyoloji uzmanı, 1 ortopedi ve travmatoloji uzmanı, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, ve 1 göğüs cerrahisi uzmanı atanacak. Bu atamalar, Tekirdağ’daki sağlık hizmetlerinin daha da güçlenmesine yardımcı olacak.