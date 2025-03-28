Tekirdağ Bayram Namazı Saati 07:28

RAMAZAN BAYRAMI VE NAMAZ HAKKINDA BİLGİLER

30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramı’nın birinci günüdür. Bu özel günde bayram namazı kılınacak. Bayram namazı saatinin ne zaman olacağı ise vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle Tekirdağ’da bayram namazı ne zaman kılınacak? Saat kaçta namaz eda edilecek? İşte detaylar.

TEKİRDAĞ’DA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet’in duyurusuna göre, Tekirdağ’da bayram namazı saat 06:50’de kılınacaktır. Hanefî mezhebine göre bayram namazı, Pazar namazının vücûb şartlarını taşıyan kişiler için vâciptir. Şâfiî ve Mâlikî mezhepleri bu namazı müekked sünnet, Hanbelîler ise farz-ı kifaye olarak değerlendiriyor. Bayram namazının geçerliliği ise Hanefîler’e göre, hutbe hariç, Pazar namazı ile aynı şartları taşımaktadır.

BAYRAM NAMAZININ KILINMASI

Bayram namazı iki rekattan oluşmaktadır. İlk olarak niyet edilir ve tekbir alınarak eller bağlanır. “Sübhaneke duası” okunduktan sonra tekrar eller kulak hizasına kaldırılır ve tekbir alınarak eller yanlara salınır. İmam, “Euzü besmele” çeker ve açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte Kur’an okunur. Cemaat bu aşamada imamı dinler. İkinci rekata geçerken, rüku ve secde yapılarak ayrıca “Besmele” söylenir. Daha sonra sağ ve sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

MÜEZZİN VE HUTBE

Namazın ardından, müezzin cemaat ile birlikte üç defa tekbir getirir ve imam hutbeyi okumaya başlar. Bayram namazından önce din görevlileri, namazın nasıl kılınacağına dair bilgi vermektedir. Ayrıca, bayram namazından önce niyet edilirken “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama.” şeklindeki niyet cümlesi okunmalıdır. Bayramın birinci günü, sabah namazının ardından güneş doğduğu zaman bayram namazı kılınır.