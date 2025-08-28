Tekirdağ Çorlu’da Biber Gazı Saldırısı

OLAY ANLARI CEP TELEFONUNA YANSIDI

Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen bir olayda, yolda çıkan bir tartışma sonrasında ev sahibi anne ile kız, kiracı tarafından biber gazlı bir saldırıya maruz kaldı. Olay, Reşadiye Mahallesi Mandıracı 3. Sokak’ta gerçekleşti. Ev sahibi S.Ö. ve annesi Z.Ö., kira parasını tam olarak yatırmayan ve ödemeleri geciken kiracısı ile konuşmak üzere bir araya geldi. Kiracının durumu düzeltme konusunda gösterdiği olumsuz tavırların ardından, tartışma derinleşti.

TARTIŞMA BİBER GAZIYLA SONUÇLANDI

M.K. adlı kiracı, gergin ortamda anne ve kızı hedef alarak biber gazı sprayi kullandı. Yüzlerine gelen gaz nedeniyle anne ve kızı fenalık geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, acil müdahale gerçekleştirdikten sonra, anne ve kızı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürdü ve tedavi altına alındı. Ayrıca, olayın ardından yapılan şikayet üzerine M.K. gözaltına alındı ve ifadesi alındı. Olayın tüm anları, bir cep telefonunun kamerası tarafından kaydedildi.