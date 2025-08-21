Haberler

Tekirdağ Çorlu’da Eşi H.A. Bıçakladı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ MEKAN

Tekirdağ Çorlu’da bir site bahçesinde, arkadaşının karısının saldırısı sonucu iki yerinden bıçaklanan bir adam, kanlar içinde hastaneye kaldırıldı. Saldırı anları anbean görüntülendi ve yaralı şahsın saldırıya karşı tepkisiz kalması dikkat çekti. Olay, sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi Sancak 1. Sokak’taki bir site bahçesinde gelişti.

SALDIRININ SEBEBİ

H.A. isimli kadın, aile içi problemler yaşadığı eşi U.A. ile site bahçesinde bir araya geldi. Yaşanan bir tartışma sonrası sinirlerine hakim olamayan H.A., eşi U.A.’ya bıçakla saldırdı. Karın ve koluna aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Yaralının hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Eşini bıçaklayarak yaralayan H.A., olayın ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma hala devam ediyor.

ÖNEMLİ

