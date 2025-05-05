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Tekirdağ Çorlu’da Kaza Meydana Geldi

KAZA KAYNAĞI VE DETAYLARI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir trafik kazasında motosiklet ve beton mikseri çarpıştı. Olay, Salih Omurtak Caddesi üzerindeki Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi kavşağında meydana geldi. Motosiklet, Çorlu yönünde seyreden Birol B. tarafından kullanılıyordu ve kavşaktan Omurtak Caddesi’ne dönen Ö.C. yönetimindeki beton mikseri ile çarpıştı.

YARALI DURUMU VE TEDAVİ SÜRECİ

Kaza sonucunda devrilen motosikletten B.B. ve onun eşi Y.B. yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra onları ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.

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