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Tekirdağ Çorlu’da Kaza, Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

KAZA ANINI ÖZETLEYEN BİR OLAY

Tekirdağ Çorlu’da bir motosiklet sürücüsü, otomobille yaptığı çarpışma sonucunda yaralandı. Olay, Salih Omurtak Caddesi üzerindeki Millet Bahçesi noktasında gece saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü İ.B.’nin kullandığı motosiklet, aynı yönde ilerleyen 34 JC 8170 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından İ.B.’nin motosikleti park halindeki bir otomobile çarptı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Yaralanan motosiklet sürücüsü İ.B., olaya gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Olayın ardından otomobil sürücüsü aracını terk ederek kayıplara karıştı.

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