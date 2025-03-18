Tekirdağ’da 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALAMASI

Tekirdağ’da gerçekleştirilen bir operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgilere göre, Muratlı ilçesinde gelen bir ihbar doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde çalıştırılan Pakistan uyruklu göçmenlere ulaştı. Yapılan incelemelerde, iş yerinde çalışan bu 10 kişiye ulaşıldı.

Yakalanan göçmenler ve iş yeri sahibi, ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Karakoldaki işlemler tamamlandıktan sonra göçmenler, Muratlı Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrollerinden geçirildi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

AĞIR CEZA BEKLENİYOR

Düzensiz göçmenleri çalıştıran iş yeri sahibi için ağır cezai yaptırımlar uygulanacağı açıklaması yapıldı. Ayrıca, güvenlik güçleri, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirtti. Halkın desteğiyle bu mücadelelerinin daha da güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceği ifade edildi.