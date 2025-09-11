Tekirdağ’da 10 Şüpheli Yakalandı

TEKİRDAĞ’DA UYUŞTURUCU DENETİMİ

Tekirdağ’da gerçekleştirilen polis denetimlerinde, 10 şüpheli yakalanıyor. Üzerlerinde yapılan aramalar sonucunda bir miktar yasaklı madde ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik denetimler yapıyor.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Denetimler sırasında durumundan şüphelenilen 10 kişi durduruluyor. Bu kişilerin üst aramalarında bir miktar yasaklı madde bulunuyor ve yakalanan zanlılar gözaltına alınıyor. Şüphelilerle ilgili yasal işlemler başlatılıyor.