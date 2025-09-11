Haberler

Tekirdağ’da 10 Şüpheli Yakalandı

TEKİRDAĞ’DA UYUŞTURUCU DENETİMİ

Tekirdağ’da gerçekleştirilen polis denetimlerinde, 10 şüpheli yakalanıyor. Üzerlerinde yapılan aramalar sonucunda bir miktar yasaklı madde ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik denetimler yapıyor.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Denetimler sırasında durumundan şüphelenilen 10 kişi durduruluyor. Bu kişilerin üst aramalarında bir miktar yasaklı madde bulunuyor ve yakalanan zanlılar gözaltına alınıyor. Şüphelilerle ilgili yasal işlemler başlatılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Haberler

Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.