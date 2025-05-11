Tekirdağ’da 12 Ton Keşkek İkramı

BOLLUK VE KEŞKEK ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Tekirdağ’da, Ergene Samsunlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından gerçekleştirilen Bolluk ve Keşkek Şenliği’nde yaklaşık 12 ton keşkek ikram edildi. Etkinlik, Yeşiltepe Mahallesi’nde yapıldı. Organizasyon kapsamında 20 kazanda pişirilen keşkek, davetliler tarafından dört saat içinde tüketildi.

Dernek Başkanı Şükrü Kırıkçı, etkinliğin yörelerinin geleneğini Ergene’de yaşatma amacı taşıdığını vurguladı. Geleneksel hale getirdikleri bu etkinlikte hemşehrileriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Kırıkçı, “Bolluk aşımızın bu yıl 25’incisini düzenliyoruz. 20 kazan keşkek hazırladık. 600 kilo kuşbaşı et kullandık, ayrıca 4 koç kestik kavurma olarak misafirlerimize ikram ettik. Gördüğünüz gibi güzel bir kalabalık, güzel bir organizasyon.” şeklinde konuştu.

ERGENE BELEDİYE BAŞKANI’NIN DESTEĞİ

Etkinliğe katılan Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen dernek yönetimine teşekkür etti.