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Tekirdağ’da 120 Bin Makaron Ele Geçirildi

120 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ’da yapılan bir operasyon kapsamında, 120 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Jandarma komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

YAPILAN ARAMA SONUCUNDA TUTUKLAMA

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon, Çerkezköy ilçesinde yer alan bir iş yerini kapsadı. Yapılan aramalarda 120 bin makaronun yanı sıra 20 kilogram tütün bulunarak el konuldu. Olayla ilgili iş yeri sahibi T.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

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