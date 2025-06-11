Tekirdağ’da 13 Kişi İçin Soruşturma Başlatıldı

SANAL DEVRIYE ÇALIŞMALARI SONUCUNDA 13 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Tekirdağ’da Siber Suçlarla Mücadele çerçevesinde yürütülen sanal devriye çalışmaları sonuç verdi. Bu süreçte toplam 13 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 31 Mayıs ile 6 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli suçlara karışan şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi.

ÇEŞİTLİ SUÇLAMALARLA SORUŞTURMALAR AÇILDI

Yapılan denetimlerde, 2 kişi devlet büyüklerine ve kamu görevlilerine hakaret suçlamasıyla, 2 kişi terör propagandası yapma gerekçesiyle, 1 kişi müstehcenlikten, 1 kişi yasa dışı bahis nedeniyle, 2 kişi halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme durumu ile ve 5 kişi de uyuşturuya özendirme suçu ile ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla olmak üzere toplam 13 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.