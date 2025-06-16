Tekirdağ’da 16 Yıl Sonra Tutuklama

16 YIL SONRA YENİDEN BAŞLADI

Tekirdağ’da 2009 yılında gerçekleşen ve faili meçhul kalan bir cinayet vakasında, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerinin detaylı çalışmalarıyla 16 yıl sonra iki şüpheli tutuklandı. Olay, 1 Aralık 2009 tarihinde Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karahisarlı Mahallesi kırsalında insan kemik parçalarının bulunmasıyla başladı. Bu bulgu üzerine başlatılan soruşturma, JASAT’ın uzun süren çabaları sayesinde sonuçlandı. 2009 yılında kayıtlara faili meçhul olarak geçen bu dava, 2024 yılında projeli dosya açılarak yeniden gözden geçirildi.

TEKNİK TAKİP VE TANIK BEYANLARI

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri, teknik takip, tanık ifadeleri ve yürütülen araştırmalar neticesinde cinayetle ilgili şüphelileri belirledi. Şüphelilerin İ.B. ve O.G. olduğu belirlendi. Yapılan kriminal analizler sonucunda, bulunan kemiklerin Necip Kısa adlı kişiye ait olduğu ve kafatasına aldığı darbeler neticesinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın direktifleri doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, İ.B.’nin 1 Ağustos 2009 tarihinde Necip Kısa’yı bir alacak verecek meselesi yüzünden öldürdüğü ve cesedini kırsala attığı iddia edildi. O.G.’nin ise bu suça tanıklık ettiği bilgisi elde edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Şüpheliler, 25 Nisan 2025 tarihinde Ordu’nun Fatsa ve Kumru ilçelerinde gerçekleştiren eş zamanlı operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan iki zanlı, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişmeler, long süredir devam eden bir soruşturmanın sonucunda elde edilen önemli bir başarıyı göstermektedir.