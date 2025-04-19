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Tekirdağ’da 19 Ruhsatsız Tabanca Bulundu

TEKİRDAĞ’DA RUHSAZ TABANCALAR YAKALANDI

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde gerçekleştirilen operasyonda 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evde ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

YAPILAN ARAMADA ÇOK SAYIDA SİLAH VE BİLMENİ BİLEŞENİ BULUNDU

Gerçekleştirilen aramada, 19 ruhsatsız tabancanın yanı sıra 3 tüfek, 190 tabanca fişeği, 20 şarjör, 25 tabanca kabzesi, 35 tabanca icra yayı da ele geçirildi. Ayrıca, 85 gram kenevir tohumu, 1020 tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen obje ve sikke ile 3 dedektör bulundu.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Olayla ilgili olarak evde bulunan Y.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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