Tekirdağ’da 2.737 Konut Satıldı

TEKİRDAĞ’DA KONUT SATIŞLARI

Tekirdağ’da 2025 yılı Mart ayında toplam 2 bin 737 konut satışı gerçekleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı verilere göre, Tekirdağ’daki konut satışları arasında 598’i ipotekli, 2 bin 139’u ise diğer satış türleri ile el değiştiriyor. Konut satış türlerine bakıldığında, 1051 konut ilk satış olarak, 1 bin 686 konut ise ikinci el satış olarak kayıtlara geçiyor.

TÜRKİYE GENELİNDE SATIŞLARDA ARTIŞ

Türkiye genelindeki konut satışlarında Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artış sağlanarak toplamda 110 bin 795 konut satışı gerçekleştiriliyor. İstanbul 19 bin 820 satışla ilk sırada yer alırken, Ankara 10 bin 203 ve İzmir 7 bin 513 satış ile onu takip ediyor. En az konut satışı yapılan iller ise 28 konutla Ardahan, 33 konutla Bayburt ve 63 konutla Tunceli olarak sıralanıyor.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA GÜÇLÜ ARTIR

Ülke genelinde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,5 artış göstererek 18 bin 225’e ulaşıyor. Toplam satışlar içerisinde ipotekli satışların payı yüzde 16,4 oluyor. Ocak-Mart döneminde ise ipotekli satışlar yüzde 87,3 artarak 51 bin 729 olarak kaydediliyor. Diğer konut satışları da Türkiye genelinde yüzde 0,1 artışla 92 bin 570’e yükseliyor. Bu tür satışlar toplam konut satışlarının yüzde 83,6’sını oluşturuyor. Ocak-Mart döneminde diğer konut satışları yüzde 12,7 artarak 284 bin 57 olarak kayıtlara geçiyor.