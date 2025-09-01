Tekirdağ’da 2025-2026 Adli Yıl Açılışı Gerçekleşti

2025-2026 ADALET YILI AÇILIŞI TÖRENİ DÜZENLENDİ

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2025-2026 adli yıl açılışı, düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi. Tören, Valilik Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan açıklamalar törenin devamını oluşturdu.

BAŞSAVCI’DAN ADLİ YIL MESAJI

Törende konuşma yapan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, “2025-2026 adli yıl açılışına hoş geldiniz. Yeni adli yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlara, adalet, barış, güven ve huzur getirmesi dileğiyle adli yılı açıyorum. Geçmiş yıllarda kaybettiğimiz meslektaşlarımızı, yargı şehitlerimizi, vatan uğruna can veren güvenlik güçlerimiz ile vatandaşlarımızı, Türkiye Cumhuriyetini kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum.” dedi.

Adaletin önemine değinen Şenol, “Adalet söylemesi kolay yerine getirilmesi zor bir kavramdır. Adalet demek eşit olmak, eşit kalmak, denge, denklik, doğru davranmak, hakka göre hüküm vermektir. Aksi ise zulümdür. Toplumun bizlerden beklentisi adaletin, hızlı, tarafsız ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasıdır.” ifadelerini kullandı.

AVUKATLARIN ROLÜ VURGULANDI

Şenol, yargının itibarını artırmak için avukatlar ve baroların sorumluluklarına da dikkat çekti. Kamu düzeninin sağlanmasında yargı çalışanları ile adli kolluk birimlerinin önemli rol oynadığını belirtti. “Bizler adaleti tesis için gönülleri kuşatmaya, kimsesizlerin kimsesi olmaya, nerede olursa olsun mazlumlara umut olmaya devam edeceğiz.” diyen Şenol, 2025-2026 adli yılının hayırlı olmasını diledi.

Tekirdağ Baro Başkanı Av. Egemen Gürcün de törende, “Avukatlık mesleği, sadece bireysel değil, toplumsal adaletin de teminatıdır. Ancak meslektaşlarımız ekonomik ve mesleki açıdan ciddi güçlüklerle de karşı karşıyadır.” şeklinde bir konuşma yaptı. Tören, yapılan açıklamaların ardından sona erdi.