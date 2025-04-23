Tekirdağ’da 23 Nisan Klip Hazırlandı

KLİP HAZIRLANIYOR

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir klip hazırlıyor. Bu önemli bayram, kentte çeşitli etkinliklerle kutlanırken, İl Emniyet Müdürlüğü de özel bir çalışma yürütüyor. Klipte Ahmed ve Arel isimli iki çocuk ile polisler yer alıyor.

MAĞUSA LİMANI TÜRKÜSÜ SESLENDİRİLİYOR

Klipte, çocuklar ve polisler birlikte “Mağusa Limanı” türküsünü seslendiriyor. Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Kendileri küçük, kalpleri kocaman öğrencilerimiz Ahmed ve Arel’in en sevdiği türkü Mağusa Limanı’nı birlikte seslendirdik.” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, mesajda, “Dünyanın en güzel bayramını en güzel yüreklere armağan eden, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Geleceğimizi aydınlığa boğacak sizlersiniz’ dediği sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.” denildi.