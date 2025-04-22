Tekirdağ’da 23 Nisan Yürüyüşü Gerçekleşti

GÖRKEMLİ YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Tekirdağ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla büyük bir yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinlikte, aileleriyle birlikte katılan çocuklar ve çeşitli ülkelerden gelen öğrenciler öne çıktı. Tekirdağ’daki 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde yapılan yürüyüş, binlerce çocuğun bayram coşkusunu sokaklarda doya doya yaşamasına olanak tanıdı.

ULUSLARARASI KATILIM

Yürüyüş, şehir merkezinden başlayarak devam etti. Türk bayraklarını taşıyan çocuklar, aileleriyle birlikte marşlar eşliğinde yürüdü. Etkinliğe katılan vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekerken, renkli manzaralar ortaya çıktı. Yürüyüşe Tekirdağ’daki çocukların yanı sıra, farklı ülkelerden gelen misafir öğrenciler de iştirak etti. Bayramın uluslararası bir boyut kazandığı etkinlikte, Balkan ülkelerinden gelen çocuklar geleneksel kıyafetleriyle kortejde yer aldı.

UNUTULMAZ ANLAR YAŞANDI

Bayraklar ve kültürel simgeler taşıyan çocuklar, yürüyüş boyunca alkışlarla karşılandı. Yürüyüş güzergahı boyunca güvenlik tedbirleri artırılırken, 23 Nisan etkinliği, çocuklar ve aileler için unutulmaz anlara sahne oldu.