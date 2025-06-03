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Tekirdağ’da 273 Bin 600 Makaron Bulundu

OPERASYONUN DETAYLARI

Tekirdağ’da, 3 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen bir operasyonda toplamda 273 bin 600 adet makaron ile yaklaşık 800 kilogram tütün ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sigara ve tütün kaçakçılığına karşı önlem almak amacıyla Çerkezköy, Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerinde operasyon düzenledi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Gerçekleştirilen baskınlarda bir araç, bir depo ve iki iş yerinde 273 bin 600 adet boş ve dolu makaron ile birlikte yaklaşık 800 kilogram kıyılmış tütün ve 5 adet sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlemler başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadelenin ara vermeden devam edeceğini ifade etti. Bu tür operasyonlarla tütün ve sigara kaçakçılığının önlenmesi hedefleniyor.

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