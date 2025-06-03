Tekirdağ’da 273 BİN 600 Makaron Ele Geçirildi

KAÇAK TÜTÜN VE MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ’da yapılan denetimlerde, 273 bin 600 makaron ile 800 kilogram kaçak tütün yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına karşı uyguladığı çalışmalar çerçevesinde, Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinde iki iş yeri, bir otomobil ve bir depo üzerinde arama gerçekleştirildi.

ARAMALAR SONUCUNDA BULUNAN KAYIPLAR

Gerçekleştirilen aramalarda toplamda 273 bin 600 makaron ile 800 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 5 sigara sarma makinesi bulundu. Bu operasyon sonucunda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.