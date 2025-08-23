Tekirdağ’da 33. Ayçiçeği Festivali Yapıldı

AYÇİÇEĞİ LEZZET YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Tekirdağ’da gerçekleştirilen “33. Ayçiçeği Festivali” çerçevesinde “Ayçiçeği Lezzet Yarışması” düzenlendi. Hayrabolu Belediyesince Alpullu Caddesi’nde oluşturulan şenlik alanında yapılan bu etkinlikte, 15 mahalleden toplam 75 kadın yarıştı. Katılımcılar, yöresel yemekler, tatlılar ve hamur işleri ile jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

30 jüri üyesi, sunumları, yöreselliği ve lezzetleri göz önünde bulundurarak ürünleri değerlendirdi. Yarışmanın sonucunda Çene Mahallesi birinci, Kılıçlar Mahallesi ikinci ve Umurbey Mahallesi üçüncü olarak belirlendi. Başarılı olan yarışmacılara, elektronik ev aletleri ödül olarak verildi. Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, festival etkinliklerinin coşkulu bir şekilde devam ettiğini ve ayçiçeği lezzet yarışması ile farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirtti.

ETKİNLİĞİN HEDEFİ

Başoğlu, “Festival kapsamında yemek yarışmamızla ilçemizin, bölgemizin yöresel lezzetlerini herkese tanıtmaya çalışıyoruz. Yarışmaya katılan bütün kadınlara teşekkür ediyorum.” ifadesinde bulundu. Yarışmanın organizatörü Selin Çıtak, oldukça keyifli bir etkinlik düzenlediklerini ve ürünlerin değerlendirmesi için jürinin titizlikle çalıştığını belirtti. Çıtak, “Yarışmamıza çok güzel ilgi var. Gelecek yıllarda daha fazla katılım bekliyoruz. Hayrabolu’yu gastronomi açısından ön plana çıkarmak istiyoruz.” diyerek amaçlarını açıkladı.

KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

Yarışmaya katılan Esra Çelik, her yıl bu etkinliğe katıldığını ve tatlı ile börekle yarıştığını aktardı. Çelik, “Çok keyifli bir yarışma ve çok heyecanlıyız. Her sene aynı heyecanla katılıyoruz. Herkesi de festivalimize bekliyoruz.” şeklinde konuştu. Festival, yarın sona erecek.