Tekirdağ’da 4 Şüpheliye Uyuşturucu Operasyonu

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCUNDA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Tekirdağ’da jandarma ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu operasyonları sırasında 4 şüpheli hakkında işlem yaptı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde S.A. ve M.A.’nın ikametinde detaylı bir arama gerçekleştirdi.

ARAMA SONUÇLARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramada toplamda 240 gram eroin, 55 gram metamfetamin, 105 gram afyon sakızı, 43 adet metadon hapı, 1 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu içme aparatı, 1 tablet bilgisayar, 16 cep telefonu ve suçtan elde edildiği düşünülen 25 bin 250 TL para ele geçirildi. Ayrıca, Jandarma ekipleri Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi’nde de İ.K. ve A.Ç.’nin üzerinde yaptıkları aramada 115 gram bonzai buldu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli tahkikat süreci başlatıldı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor.