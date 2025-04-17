Tekirdağ’da 460 Bin 795 TL Ceza

Trafik Denetimleri Sonucu Uygulanan Cezaların Miktarı

Tekirdağ’da trafik jandarma timlerinin emniyet kemeri denetimi sonucunda toplam 460 bin 795 TL tutarında ceza kesildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri, özel denetimlerde emniyet kemeri ve diğer trafik kurallarına yönelik kontroller yaptı. Bu kapsamda 877 araç ve sürücü incelendi.

Denetimlerde Uygulanan Cezalar ve Sonuçları

Denetim sonucunda kural ihlali yapan 22 sürücüye toplam 22 bin 846 TL ceza uygulandı. Diğer denetimlerde ise 1107 araç ve sürücü kontrol edildi. Bu kontrollerde 81 sürücüye 437 bin 949 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, 6 sürücü ve 10 araç, trafik güvenliği için trafikten men edildi. Bu şekilde yapılan trafik denetimleri sonucunda toplamda 460 bin 795 TL cezai işlem gerçekleşti.