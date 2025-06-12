Tekirdağ’da “59. Uluslararası Kiraz Festivali” Başladı

FESTİVAL AÇILIŞI VE TEMENNİLER

Tekirdağ’da gerçekleştirilen “59. Uluslararası Kiraz Festivali” açılış töreni ile start aldı. Vali Vekili Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Naip Mahallesi’nde organize edilen tören esnasında festivalin kente hayırlı olması dileğinde bulundu. Tekirdağ’ın önemli bir tarım şehri olduğunu vurgulayan Güler, “Kiraz festivali, her yıl coşkuyla kutlanan, kentin önemli bir marka değeri. Çok sayıda misafir festivalde eğlenecek” şeklinde konuştu.

FESTİVALİN GELİŞİMİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, festivalin kentin önemli bir değeri olduğunu belirtti. Kiraz festivalinin başlangıcının bir “çümbüş” şeklinde olduğunu aktaran Yüceer, zamanla bu etkinliğin uluslararası bir boyut kazandığını kaydetti. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da festivalin şehrin markalarından biri olduğunu ifade ederek, “Her yıl festivali daha büyük coşkuyla kutlamaya çalışıyoruz. Bu yıl da yurt içi ve yurt dışından çok sayıda misafir ağırlayacağımız festivalin kentimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

EN İYİ KİRAZ YARIŞMASI VE ÖDÜLLER

Törenden sonra düzenlenen “En İyi Kiraz Yarışması”nda, 10 üretici yıl boyunca ektikleri, tadı, rengi ve büyüklüğüyle dikkat çeken Tekirdağ kirazları ile ödül için kıyasıya mücadele etti. Jüri üyeleri, ürünleri tarla bakımı, yetiştirme, toplama ve tat kriterlerine göre değerlendirdi. Yarışma sonuçlarına göre üretici Vedat Ataç birinci, Ruşen Örnek ikinci, Mustafa Kurtkan ise üçüncü oldu. Yarışmanın birincisi 20 bin, ikincisi 15 bin, üçüncüsü ise 10 bin lira ödül kazandı.

GÖSTERİLER VE KORTEJ

Halk oyunları ekibinin sergilediği gösterilerle birlikte katılımcılara kiraz ikram edildi. Ardından Köprübaşı mevkisinde, Yüceer, Nallar, vatandaşlar, motosikletliler ve animasyon ekibi ile oluşturulan kortej, Valilik önündeki Atatürk Anıtı’na ilerledi. Belediye Başkanı Nallar, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve protokol üyeleri festival ateşini yaktı. Festivalin 15 Haziran Pazar günü sona ermesi planlanıyor.