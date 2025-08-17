Tekirdağ’da 6 Kişi Tutuklandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Tekirdağ’da düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençlerin uyuşturucu madde satıcılarından korunması amacıyla Süleymanpaşa ilçesinde Karadeniz ve Kapaklı ilçesinde Vatan mahallelerinde harekete geçti. Gerçekleştirilen bu operasyonda, 27 gram metamfetamin, 6,11 gram toz halde ekstazi, 0,7 gram skunk maddesi, ruhsatsız bir tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 400 TL para ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 6 şüpheli, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine teslim edildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, gençleri hedef alan sokak satıcılarına yönelik temizlik çalışmalarının tüm ilçelerde durmaksızın süreceğini duyurdu.