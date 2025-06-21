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Tekirdağ’da 6 Ruhsatsız Tabanca Bulundu

Ruhsatsız Silah Operasyonu

Tekirdağ’da yapılan bir operasyon sonucunda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayrabolu ve Çerkezköy ilçelerinde bazı adreslerde ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisine ulaştı ve bu doğrultuda arama yaptı.

Arama Sonuçları

Gerçekleştirilen aramalarda evlerde ve bazı şüphelilerin üst aramasında 6 ruhsatsız tabanca ile beraber çok sayıda tabanca fişeği bulundu. Yapılan operasyonda, adreste bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı ve gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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