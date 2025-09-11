Tekirdağ’da 7 Firmaya 8 Milyon Ceza

DENETİMLERDE KATILIM ARTIYOR

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, çevre kirliliği ile mücadelede kararlılığını sürdürüyor. Müdürlüğün yaptığı açıklamada, ilçedeki yoğun koku ve hava kirliliği şikayetlerine karşı sıkı denetimler yürütüldüğü ifade edildi. Yaklaşık 3 ay süresince Ergene ilçesinde gerçekleşen denetimlerde, mevzuata aykırı faaliyetleri belirlenen 7 firmaya toplamda 8 milyon 692 bin 801 lira ceza uygulandı.

Denetimlerin sadece mesai saatlerine bağlı kalmadığı da vurgulandı. Açıklamada, “Ergene ilçesinin Sağlık ve Yeşiltepe mahallelerinde artan koku şikayetlerinin ardından bu mahaller ve bölge, son 2-3 aydır sürekli olarak takip edilmektedir. Mahallelerin önünden geçen Çorlu Çayı ve Sinandede Deresi’nde yapılan denetimlerde, atık sularını mevzuat sınır değerlerini sağlamadan deşarj eden 7 işletmeye idari para cezası kesilmiştir. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi havuzlarındaki koku emisyonunun belirlenmesi amacıyla numuneler alınarak analiz edilmiştir.” şeklinde açıklamada bulunuldu.

Ek olarak, Organize Sanayi Bölgesi atıksu arıtma tesisinden kaynaklanabilecek hidrojen sülfür gazının takibi için 2 ay süresince kalacak pasif örnekleme tüpleri, arıtma tesisi ile mahalle yakınında bulunan 10 noktaya yerleştirildi. Ölçüm ve analiz sonuçlarının tamamlanmasının ardından, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca gerekli işlemlere başlanacak.