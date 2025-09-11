Tekirdağ’da 7 İşletmeye Ceza Verildi

TEKİRDAĞ’DA KOKU ŞİKAYETLERİNE MÜDAHALE

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki Sağlık ve Yeşiltepe mahallelerinde artan koku şikayetleri nedeniyle başlatılan denetimlerde, toplamda 7 işletmeye 8 milyon 692 bin TL tutarında idari para cezası uygulandı. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, son 2-3 aydır sürekli olarak bölgedeki denetimleri yürütüyor. Yapılan kontroller neticesinde, Velimeşe yönünden gelen Çorlu Çayı ve Sinandede Deresi’ne atık sularını mevzuata uygun şekilde arıtmadan bırakan 7 işletme belirlendi ve bu işletmelere ceza kesildi.

KOKU EMİSYONUNU BELİRLEME ÇALIŞMALARI

Ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi’nde havuzlardaki koku emisyonunu tespit etmek için numuneler alınıp laboratuvara gönderildi. Arıtma tesisinden kaynaklanabilecek hidrojen sülfür gazının analizleri için 2 ay boyunca aktif kalacak pasif örnekleme tüpleri, arıtma tesisi ve çevresindeki 10 noktaya yerleştirildi. Yetkililer, yapacakları ölçüm ve analizlerin tamamlanmasının ardından, 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde gerekli işlemlerin sürdürüleceğini ifade ediyor.