Tekirdağ’da 8 Şüpheli Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA TUTUKLAMALAR

Tekirdağ’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda toplamda 8 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticaretiyle ilgilenen şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çerçevede, şehir genelinde belirlenen adreslere ve iş yerlerine operasyonlar yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER VE GÖZALTILAR

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 559 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram esrar, 124 uyuşturucu hap, bir tabanca ve bir av tüfeği bulundu. Yapılan bu operasyonlar sonucunda 92 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8’i mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.