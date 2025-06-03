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Tekirdağ’da 9 Şüpheli Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tekirdağ’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 9 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti gerçekleştiren şüphelilere yönelik detaylı bir inceleme yaptı.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Bu çalışma çerçevesinde, kent genelinde belirlenen adresler ve iş yerlerine operasyonlar düzenlendi. Yapılan aramalarda toplamda 579 gram sentetik uyuşturucu, 241 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 32 bin lira ele geçirildi. Bu operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN HUKUKİ SÜRECİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüpheliler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

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