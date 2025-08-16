Haberler

Tekirdağ’da A.B. İçin Arama Devam Ediyor

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde kaybolan bir genci arama çalışmaları 3. gününde sürüyor. Ekipler, gece araya verdikten sonra sabah erken saatlerde yeniden arama faaliyetlerine başladı. Kaybolan A.B. (18) için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri işbirliğiyle arama çalışmaları karadan ve denizden devam ediyor.

HAVADAN VE KARADAN TARAMA YAPILIYOR

Ekipler, belirledikleri alanları zaman zaman dronlarla havadan tarıyor. Olay, Kumbağ Mahallesi’nde meydana geldi. Önceki gün serinlemek amacıyla denize giren A.B., gözden kaybolmuş. Kaybolan genci kurtarmak için denize giren iki kişi de boğulma tehlikesi atlatmıştı. Arama çalışmaları, kaybolan gencin bulunması amacıyla büyük bir özenle devam ediyor.

