Tekirdağ’da Abartı Egzoz Denetimi Yapıldı

POLİS UYGULAMALARIYLA HUZUR SAĞLANIYOR

Tekirdağ Çorlu’da, kamu huzurunu bozma potansiyeli taşıyan abartı egzozlu araçlara yönelik polis ekipleri tarafından bir uygulama gerçekleştirildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şahinleri, denetimlerde 3 araçta abartı egzoz tespit etti.

Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde, her bir araç için 9 bin 267 TL olmak üzere toplamda 27 bin 801 TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetimler esnasında ayrıca 3 araç trafikten men edildi. Ekipler, vatandaşların huzurunu olumsuz etkileyen araçlara karşı yaptıkları denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

16 Operasyon Düzenlendi, 21 Şüpheli Yakalandı

İzmir’de düzenlenen 16 kaçakçılık operasyonunda 5 milyon lira değerinde makaron, gümrük kaçağı sigara ve tarihi eserler gibi birçok kaçak malzeme ele geçirildi.
Ali Ertaş Yeni Eve Taşındı

Kentsel dönüşüm nedeniyle evinden ayrılan halk ozanı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, hayırseverler sayesinde yeni bir eve kavuştu ve mutluluk yaşadı.

