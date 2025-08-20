Tekirdağ’da Abartı Egzoz Denetimi Yapıldı

POLİS UYGULAMALARIYLA HUZUR SAĞLANIYOR

Tekirdağ Çorlu’da, kamu huzurunu bozma potansiyeli taşıyan abartı egzozlu araçlara yönelik polis ekipleri tarafından bir uygulama gerçekleştirildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şahinleri, denetimlerde 3 araçta abartı egzoz tespit etti.

Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde, her bir araç için 9 bin 267 TL olmak üzere toplamda 27 bin 801 TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetimler esnasında ayrıca 3 araç trafikten men edildi. Ekipler, vatandaşların huzurunu olumsuz etkileyen araçlara karşı yaptıkları denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.