Tekirdağ’da Ağacın Altında Fenalaşan İşçi

İNŞAAT İŞÇİSİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde dinlenmek amacıyla oturduğu ağacın altında aniden fenalaşan inşaat işçisi, hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Yeşiltepe Mahallesi’nde fayans ustası olarak çalışan 42 yaşındaki Mustafa Tosun, işe mola verildiğinde bir ağacın gölgesine oturdu.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE YAPILDI

Bir süre sonra fenalaşan Tosun için acil durum ambulansı çağrıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından Mustafa Tosun, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Kalp krizi geçirme ihtimali üzerinde durularak, Tosun’un ölümüyle ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.