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Tekirdağ’da Aile Filmi Sergisi Açıldı

TEKİRDAĞ’DA “AİLE YILI” ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

Tekirdağ’da “Aile Yılı” kapsamındaki etkinlikler çerçevesinde “Aile Filmi Afişleri” sergisi açılıyor. Açılışını Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ün yaptığı sergi, sinema yazarı Vadullah Taş tarafından hazırlandı. Sergi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleşiyor ve 3 gün boyunca ziyaretçilere açık kalıyor.

AİLE YILI’NIN ANLAMI VE ETKİNLİKLERİ

Vali Soytürk, burada yaptığı konuşmada, 2025 yılının “Aile Yılı” olarak belirlenmiş olduğunu belirtiyor. Kentte bu kapsamda gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler arasında serginin de oldukça anlamlı bir yer tuttuğunu ifade ediyor. Sergi açılışına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Yunus Emre Çevik ile vatandaşlar katılım gösteriyor.

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