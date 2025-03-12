Tekirdağ’da Alkol Denetimi ve Trafik Güvenliği

TRAFFİK GÜVENLİĞİ İÇİN ALKOL DENETİMİ

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza risklerini azaltmak ve can güvenliğini sağlamak için il genelinde alkol denetimleri yapıyor. Bu denetimlerde sürücüler ve diğer yol kullanıcıları, alkol kullanımının taşıdığı tehlikeler hakkında bilgilendiriliyor. Trafik ekipleri, alkolün sürüş yeteneği üzerindeki olumsuz etkilerini kapsamlı bir şekilde açıklıyor.

ALKOL KULLANIMINA DİKKAT

Alkollü araç kullanmanın, sürücüler ve diğer yol kullanıcıları için ciddi tehlikeler oluşturduğu belirtiliyor. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor ve trafik kurallarına uymanın hayati önemini vurguluyor. Denetimlerin trafik güvenliğini artırmaya yönelik olarak devam edeceği ifade ediliyor.

VATANDAŞLARA DAVET

Vatandaşların, güvenli ulaşım için alkolden kaçınmaları ve kurallara uygun bir şekilde hareket etmeleri gerektiği üzerinde duruluyor. Bu çabalar, Tekirdağ’da yol güvenliğini artırmayı amaçlıyor.