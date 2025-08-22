Tekirdağ’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Çorlu ilçesinde gerçekleşen bir kazada, 3.74 promil alkollü olan sürücü B.T.’nin kullandığı hafif ticari araç, yol kenarında park eden araçlara çarptı. Dört aracın zarar gördüğü bu olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Hürriyet Mahallesi Erim Sokak’ta gece saatlerinde meydana geldi. B.T., 59 FL 136 plakalı hafif ticari aracının kontrolünü kaybederek park halindeki otomobillere girdi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Polis kontrolünde, sürücü B.T.’nin 3.74 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan dolayı sürücüye 9 bin 267 TL ceza kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca, B.T. polis merkezine götürülerek hakkında adli işlem başlatıldı. Aracın park halindeki otomobillere çarptığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.